На парламентских выборах в испанском регионе Каталония побеждают партии, которые поддерживают его независимость.

Об этом пишет La Vanguardia.

По данным избирательной комиссии после обработки 99% протоколов, 33 места в парламенте займут социалисты, которые выступают против независимости. Столько же мест у партии «Республиканские левые», которая поддерживает независимость. Ее союзником станет политсила «Вместе за независимость», которая получит 32 места.

Остальные партии получили по 11 или меньше мест в парламенте Каталонии. В целом же политсилы, которые поддерживают независимость региона, получат 74 депутатских мандата в 135-местном парламенте. Явка на выборах составила 53,5%.

В 2017 году 10 октября депутаты парламента Каталонии, опираясь на итоги проведенного в регионе референдума, приняли документ о независимости республики. Подписав эту декларацию, Карлес Пучдемон заявил, что речь идет о «символическом» провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.

21 октября правительство Испании приняло решение применить 155-ю статью конституции, предусматривающую роспуск регионального правительства и парламента. Новые парламентские выборы в Каталонии должны состояться в течение шести месяцев с момента роспуска парламента предыдущего созыва. Эти меры еще должна одобрить верхняя палата парламента Испании - Сенат.

Барселона проигнорировала ультиматум Мадрида, потребовавшего отказаться от объявления независимости.

Позже каталонские власти заявили, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.