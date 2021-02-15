В двух регионах Швеции — Евлеборге и Сёдерманланде — временно остановили вакцинацию против COVID-19 медицинских работников препаратом AstraZeneca. У более 100 человек появились побочные эффекты.

Об этом сообщает hromadske.

Сёдерманланд ввели 400 доз вакцины сотрудникам местной больницы. На следующий день после прививки примерно 100 человек сообщили о побочных эффектах - в большинстве была лихорадка.

В местной власти говорят, что компания AstraZeneca и другие производители вакцины против коронавируса указывали, что после прививки может быть такой побочный эффект как лихорадка. В регионе знали, что есть риск побочных эффектов, поэтому не вакцинировали сразу все отделения больницы, чтобы потом не страдать от нехватки персонала.

В то же время начальник управления здравоохранения в Сёдерманланд Магнус Йоханссон сказал, что было неожиданно то, что побочные эффекты были в сотни медиков. Чтобы держать под контролем ситуацию с медперсоналом, вакцинация пока прекращается. Пока в регионе изучат, почему у многих людей была лихорадка после прививки.

Аналогичное решение приняли в регионе Евлеборг. В течение прошлой недели там ввели первую дозу вакцины 400 медицинским работникам, у 100 из них появилась лихорадка и боль в месте инъекции.

Власть региона тоже говорит, что знала о побочных эффектах, поэтому пока ничего необычного не наблюдает. В то же время вакцинацию прекратили, потому что в больницах могло не хватать персонала.

Всего в Швеции обнаружили более 608 тысяч случаев COVID-19, из них 12 428 человек умерли от осложнений.

В стране также уже началась вакцинация против коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Первыми вакцинируют людей, проживающих в домах престарелых, персонал дошкольных учреждений, пожилых людей старше 65 лет, медицинских работников. В Швеции обещают, что постепенно предложат сделать прививку всем гражданам от 18 лет.

Также людей предупреждают, что возможны побочные эффекты после вакцинации, а также о том, что неизвестно, сколько продлится защиту от вируса, поэтому необходимо в дальнейшем придерживаться карантинных ограничений.

Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.