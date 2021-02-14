Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, все оставшиеся дозы с первых поставок будут отправлены военным, другим врачам первичной медицинской помощи и т.д.

Напомним, Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, две трети украинцев (65%) готовы прививаться против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.

Ранее Виктор Ляшко сообщил, что в Украине уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации.

В Офисе президента объяснили схему поставок в регионы вакцины против коронавируса.