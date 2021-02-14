На вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.
Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
По его словам, все оставшиеся дозы с первых поставок будут отправлены военным, другим врачам первичной медицинской помощи и т.д.
Напомним, Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.
Отметим, по данным международного опроса Gallup International, две трети украинцев (65%) готовы прививаться против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.
Ранее Виктор Ляшко сообщил, что в Украине уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации.
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На вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.
Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
По его словам, все оставшиеся дозы с первых поставок будут отправлены военным, другим врачам первичной медицинской помощи и т.д.
Напомним, Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.
Отметим, по данным международного опроса Gallup International, две трети украинцев (65%) готовы прививаться против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.
Ранее Виктор Ляшко сообщил, что в Украине уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации.
В Офисе президента объяснили схему поставок в регионы вакцины против коронавируса.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий