В Украине уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает агентство Интерфакс-Украина.

– Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации. Всего таких бригад будет 600. Бригады будут привлекаться по мере увеличения объемов поставок вакцин, - сказал он.

По словам Ляшко, нагрузка на мобильные бригады будет рассчитана так, чтобы бригада могла без остановки проводить две дозы вакцинации.

Работники мобильных бригад будут вакцинированы в первую очередь.

Также Ляшко сообщил, что работа мобильных бригад будет оплачиваться через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) из расчета количества проведенных вакцинаций.

— Мы подготовили 33-й пакет в рамках программы медгарантий, по которому НСЗУ будет контрактовать медучреждения и оплачивать работу по вакцинации, - сказал Виктор Ляшко.

Также Ляшко подтвердил, что Минздрав готов через британское закупочное агентство Crown Agents выкупать вакцины, которые могут завозить коммерческие дистрибьюторы, чтобы использовать их для бесплатной вакцинации украинцев.

— Мы готовы выкупать, если вакцины кто-то будет завозить. Наша позиция, чтобы вакцинация от COVID-19 была бесплатной. Пока, правда, таких предложений официально не поступало, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента объяснили схему поставок в регионы вакцины против коронавируса