Всего за неделю с 6 по 13 февраля Украина использовала 4% запасов газа.

Об этом пишет издание Корреспондент.

Как свидетельствуют данные Оператора ГТС, по состоянию на прошлую пятницу запасы газа в подземных хранилищах составляли 19,73 миллиарда кубометров, что на 21% больше, чем приходилось на аналогичную дату 2020 года (16,3 миллиарда кубометров).

Известно, что газовые хранилища заполнены на 64%.

Отмечается, что на начало отопительного сезона 20 октября запасы газа составляли 28,44 миллиардов кубометров. Из-за сильных морозов в январе отбор газа вырос до рекордных 136 миллионов кубометров в сутки.

В начале февраля сообщалось, что по прогнозам Министерства экономического развития при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023-2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.