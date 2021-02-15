Мэр Очакова Сергей Бычков на представлении команды "Слуги народа" в Николаеве, август 2020

Секретарем Очаковского городского совета избран Сергей Кузнец, депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Соответствующее решение было принято на сессии Очаковского горсовета 12 февраля, - сообщают НикВести.

За проголосовали 23 из 26 депутатов городского совета.

Отметим, что кандидатуру Сергей Кузнеца предложил Очаковский городской голова Сергей Бычков, избранный от партии «Слуга народа». Он также проголосовал «за».

Отметим, что 4 февраля состоялся съезд политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», на котором было принято решение инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского из-за санкций против нардепа партии Тараса Козака и блокировки «трех ведущих независимых украинских телевизионных каналов» – «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Ранее Сергей Кузнец работал государственным инспектором по охране окружающей среды Крымско-Черноморского региона.

Согласно его декларации о доходах и имуществе за 2019 год, он частично владеет квартирой площадью 42,6 м2, а также тремя земельными участками в Очакове. Задекларировал он и гараж. В разделе транспортных средств он указал автомобиль ЗАЗ 11030740 2006 года выпуска. Заработал он в 2019 году 160 тысяч гривен, его супруга Жанна, работает в исполкоме Очаковского горсовета, получила доход в размере 256 тысяч гривен.

Сергей Кузнец хранит в банке 4300 долларов США, еще 67 тысяч гривен они хранят в банке вместе с супругой.

По данным ЦИК, по итогам местных выборов партия «ОПЗЖ» получила 9 мандатов в горсовете Очакова, столько же депутатов избрано от «Слуги народа», «Европейская солидарность» и «Наш край» получили по 3 депутата, от партии «Батьківщина» было избрано 2 депутата горсовета.