Политсила «Европейская солидарность» выдвинула волонтерку и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, фигурантку дела об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета в 2016 году, на довыборы в Верховную Раду по избирательному округу № 50 в Донецкой области.

О консенсусе партии по данному вопросу сообщается на сайте «Европейской солидарности».

В заявлении партии отмечается, что за кандидатуру Юлии Кузьменко вступились медики из волонтерских организаций по всей стране.

— К «Европейской Солидарности» поступило очень много обращений из многих регионов, и от различных организаций патриотического украинского направления. От общественной организации «Ровно-ТАКМЕД», это медики с опытом участия в боевых действиях, давшие знания тактической медицины 25 тысячам военнослужащих. Это общественная организация «Фонд поддержки горно-штурмовой бригады« Эдельвейс ». Это обращение от целого ряда общественных, в частности ветеранских организаций Днепра, от общественных организаций Донецкой области, в частности от союза «Защитники Донетчины» и Союза ветеранов АТО. Это обращение от организации «Солидарная Дело общин». Во всех этих обращениях к партии звучит одна мысль, просьба, требование, призыв - поддержать на довыборах в Верховную Раду по 50-му избирательному округу известного в Украине волонтера, детского медика Юлию Кузьменко, которую сейчас бездоказательно и несправедливо преследует власть, - сообщила народный депутат, медик-доброволец, основательница медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич.

Юлия Кузьменко поблагодарила всех поддержавших ее кандидатуру за теплые слова и подчеркнула, что Донбасс ее дом и он должен входить в состав Украины. Детский медик добавила, что приняла решение баллотироваться на выборах, потому что “сейчас необходимо выступить единым фронтом не только политикам, но и волонтерским организациям”.

— Системные преследования рожают системную борьбу. Поэтому я благодарю партии «Европейская Солидарность», в эти темные времена ее депутаты стали бок о бок с нами и другими обычными украинцами. Я не хочу видеть патриотов за решеткой по фальсифицированным делами. Я не хочу видеть свою страну снова под российским игом. Поэтому такое решение принято, и поэтому я здесь, - объясняет свои мотивы Юлия Кузьменко.

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