Британская компания Jaguar Land Rover (JLR) объявила 15 февраля, что в течение пяти лет станет полноценным брендом электромобилей.
Об этом сообщает Bloomberg.
В компании обещают, что в ближайшие пять лет появятся шесть электрических моделей внедорожников Land Rover, а первая из них будет представлена в 2024 году. К 2030 году уже все модели Land Rover будут доступны в двух вариантах — с бензиновыми и электродвигателями, а все модели Jaguar будут исключительно электрическими. К 2026 году планируется также отказ от моделей с дизельными двигателями. Компания намерена сосредоточиться на разработке и внедрении водородных топливных элементов и свести к нулю выбросы двуокиси углерода к 2039 году. Сейчас единственным полностью электрическим транспортным средством компании является внедорожник I-Pace.
Компания JLR, принадлежащая индийской Tata Motors, будет инвестировать около $3,5 миллиарда в год в электрификацию и связанные с ней технологии. Линейка Land Rover получит свою первую полностью электрическую модель в 2024 году, а в следующем году все модели Jaguar будут полностью «питаться» от батарей.
Решение главного исполнительного директора Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре избавиться от двигателей внутреннего сгорания обусловлено усиленной борьбой с выбросами в атмосферу. Борьба с ними — это своеобразный тренд среди производителей автомобилей: от немецкого гиганта Volkswagen AG до производителя авто для гонок Lotus Cars, которые уже объявили о планах электрификации своих авто. Среди причин — действия правительств по всему миру, которые увеличивают квоты для электрокаров и их производства и усиливают ограничения для бензиновых автомобилей.
Ранее компания Nissan официально опровергла слухи о переговорах с корпорацией Apple по созданию беспилотного автомобиля.
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Британская компания Jaguar Land Rover (JLR) объявила 15 февраля, что в течение пяти лет станет полноценным брендом электромобилей.
Об этом сообщает Bloomberg.
В компании обещают, что в ближайшие пять лет появятся шесть электрических моделей внедорожников Land Rover, а первая из них будет представлена в 2024 году. К 2030 году уже все модели Land Rover будут доступны в двух вариантах — с бензиновыми и электродвигателями, а все модели Jaguar будут исключительно электрическими. К 2026 году планируется также отказ от моделей с дизельными двигателями. Компания намерена сосредоточиться на разработке и внедрении водородных топливных элементов и свести к нулю выбросы двуокиси углерода к 2039 году. Сейчас единственным полностью электрическим транспортным средством компании является внедорожник I-Pace.
Компания JLR, принадлежащая индийской Tata Motors, будет инвестировать около $3,5 миллиарда в год в электрификацию и связанные с ней технологии. Линейка Land Rover получит свою первую полностью электрическую модель в 2024 году, а в следующем году все модели Jaguar будут полностью «питаться» от батарей.
Решение главного исполнительного директора Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре избавиться от двигателей внутреннего сгорания обусловлено усиленной борьбой с выбросами в атмосферу. Борьба с ними — это своеобразный тренд среди производителей автомобилей: от немецкого гиганта Volkswagen AG до производителя авто для гонок Lotus Cars, которые уже объявили о планах электрификации своих авто. Среди причин — действия правительств по всему миру, которые увеличивают квоты для электрокаров и их производства и усиливают ограничения для бензиновых автомобилей.
Ранее компания Nissan официально опровергла слухи о переговорах с корпорацией Apple по созданию беспилотного автомобиля.