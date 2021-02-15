Компания JLR, принадлежащая индийской Tata Motors, будет инвестировать около $3,5 миллиарда в год в электрификацию и связанные с ней технологии. Линейка Land Rover получит свою первую полностью электрическую модель в 2024 году, а в следующем году все модели Jaguar будут полностью «питаться» от батарей.

Решение главного исполнительного директора Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре избавиться от двигателей внутреннего сгорания обусловлено усиленной борьбой с выбросами в атмосферу. Борьба с ними — это своеобразный тренд среди производителей автомобилей: от немецкого гиганта Volkswagen AG до производителя авто для гонок Lotus Cars, которые уже объявили о планах электрификации своих авто. Среди причин — действия правительств по всему миру, которые увеличивают квоты для электрокаров и их производства и усиливают ограничения для бензиновых автомобилей.

Ранее компания Nissan официально опровергла слухи о переговорах с корпорацией Apple по созданию беспилотного автомобиля.