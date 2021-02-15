Европейский союз не успеет подготовить санкции против России в связи с арестом Алексея Навального до конца февраля.
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.
– Санкции ЕС в отношении прав человека, связанные с заключением Навального, находятся в стадии разработки с прошлой недели. Они не будут готовы к заседанию Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля, но будет какое-то политическое соглашение, которое затем будет принято до Совета ЕС в марте, - написал Джозвяк.
Ранее защита оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку по так называемому делу «Ив Роше», обратилась в Комитет министров Совета Европы.
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Европейский союз не успеет подготовить санкции против России в связи с арестом Алексея Навального до конца февраля.
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.
– Санкции ЕС в отношении прав человека, связанные с заключением Навального, находятся в стадии разработки с прошлой недели. Они не будут готовы к заседанию Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля, но будет какое-то политическое соглашение, которое затем будет принято до Совета ЕС в марте, - написал Джозвяк.
Ранее защита оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку по так называемому делу «Ив Роше», обратилась в Комитет министров Совета Европы.