Европейский союз не успеет подготовить санкции против России в связи с арестом Алексея Навального до конца февраля.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

– Санкции ЕС в отношении прав человека, связанные с заключением Навального, находятся в стадии разработки с прошлой недели. Они не будут готовы к заседанию Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля, но будет какое-то политическое соглашение, которое затем будет принято до Совета ЕС в марте, - написал Джозвяк.

Ранее защита оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку по так называемому делу «Ив Роше», обратилась в Комитет министров Совета Европы.