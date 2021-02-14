Защита оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку по так называемому делу «Ив Роше», обратилась в Комитет министров Совета Европы.

Об этом пишет DW со ссылкой на адвоката политика Ольгу Михайлову.

По ее словам, это обращение должно быть рассмотрено в марте. В документе указано, что Алексей Навальный просит КМСЕ принять меры в отношении России в связи неисполнением Россией решения Европейского суда по правам человека по делу «Ив Роше».

Справка: Дело «Ив Роше» — о «мошенничестве» — было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года. Их обвиняли в том, что они якобы обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг. Однако позднее представители истца признали, что договор с Навальными был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. А сам истец в суд так и не пришел, а затем уволился из «Ив Роше».

Ранее суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

Напомним, в январе 2021 года российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.

Российского оппозиционера Алексея Навального, который вчера вернулся после лечения в Германии, суд приговорил к заключению под стражу до 15 февраля, заседание прошло в отделе полиции. После чего Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на акции протестов.