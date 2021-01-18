Политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на акции протестов.

Обращение опубликовали на канале «Навальный Live» после того, как Химкинский городской суд на выездном заседании в ОВД арестовал Навального.

— Мы каждый день теряем возможности, которые дает нам настоящее. Каждый день мы теряем свое будущее: 20 лет уже подряд! 20 лет подряд становимся беднее, наша страна деградирует, наше образование все хуже, наше здравоохранение все более убогое. И это никому не остановить, кроме нас самих. Поэтому я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся, - обратился к россиянам оппозиционер.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что штабы Навального «немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января».

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.