Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил мировому сообществу заключить международный договор о пандемии. По его словам, такой договор должен обеспечить надлежащую прозрачность после завершения пандемии COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Борис Джонсон стремится создать глобальное соглашение о пандемии, в котором страны согласились обмениваться данными о вирусах. По его мнению, это помогло бы предотвратить возникновение новых пандемий в будущем.

— Я думаю, что мир должен увидеть общее соглашение о том, как мы отслеживаем данные, которые касаются пандемий ... и мы хотим совместного соглашения о прозрачности, — сказал Борис Джонсон.

Инициативу Бориса Джонсона уже поддержали в Совете Европы.

— Я приветствую поддержку Джонсона в совместной работе над договором о пандемии с целью повышения глобальной готовности, устойчивости и восстановления, — написал в Twitter президент Евросовета Шарль Мишель.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что третий локдаун в Британии может продлиться до лета.