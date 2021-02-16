Уже к концу 2021 года большинство атомных энергоблоков украинских АЭС будут работать на топливе американской компании Westinghousе. Оно постепенно должно заменить российское.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности президента «Энергоатома» Петр Котин.

— Как вы знаете, у нас насчитывается 15 энергоблоков, из них два ㅡ так называемые малые на Ровенской АЭС. Сейчас семь энергоблоков загружаются российским топливом, шесть ㅡ топливом производства компании Westinghouse. В этом году у нас есть план загрузить еще один энергоблок Ровенской АЭС американским топливом, - заявил Петр Котин.

Стоит отметить, в сентябре 2020 года «Энергоатом» подписал контракт с Westinghouse о поставках ядерного топлива для Ровненской атомной электростанции для одного из малых реакторов ВВЭР-440. В компании отмечают, что Украина стала первой в Европе страной, которая начала использование топлива Westinghousе для ядерных энергоблоков этого типа.

Напомним, что государственный «Энергоатом» начинает судебный процесс против России для компенсации за активы, которые он потерял после аннексии Крыма.