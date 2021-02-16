В Китае с 1 января вступил в силу закон, который обязывает супружеские пары ждать еще 30 дней перед тем, как окончательно подтвердить свое намерение расстаться. Таким образом, людям хотели дать шанс передумать, но получилось наоборот ㅡ теперь супруги обращаются за помощью к спекулянтам, чтобы стать первыми в очереди на развод.

Об этом пишет South China Morning Post.

Соответствующий закон китайские законодатели приняли еще в мае прошлого года. Он предусматривает, что пара, подавшая документы на развод, должна подождать 30 дней, прежде чем их рассмотрят. Если же в этот период одна из сторон передумает ㅡ другой партнер должен подать документы снова и ждать еще 30 дней.

Период для размышлений предоставляют только в случаях, если развода хотят оба партнера. Также действие закона не распространяется на случаи, когда развод требуют из-за домашнего насилия.

Власти Китая хотели таким образом сократить количество импульсивных разводов, надеясь, что часть пар просто откажется от замысла, пока будет длиться период ожидания.

Однако гражданам такой период для «охлаждения» не понравился ㅡ в соцсетях пользователи жаловались, что власть не дает им нормально расстаться.

Закон, похоже, вызвал обратный эффект, ведь теперь адвокаты настолько загружены делами о разводе, что среди них появились спекулянты, которые предлагают за большие суммы зарегистрироваться на консультацию для рассмотрения дела «вне очереди».

Во время карантина количество людей в Китае, которые хотят расстаться, значительно возросло. К тому же большинство пар пытались решить это дело до того, как закон вступит в силу.

Напомним, в марте 2020 года сообщалось, что в Николаеве за время карантина в городском дворце культуры и торжественных событий поженились 6 пар.