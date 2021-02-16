Представитель международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, полковник Уэйн Маротто сообщил, что в результате обстрела американской военной базы в Ираке погиб один человек. Еще девять человек получили ранения.

Об этом Уэйн Маротто написал на своей странице в Twitter.

По его словам, обстрел военной базы США в городе Эрбиль произошел накануне вечером. Обстрелы были «косвенными». Всего было запущено 14 ракет калибра 107 мм. Три ракеты взорвались возле военных казарм.

– Погиб один гражданский подрядчик (не из США), еще девять гражданских подрядчиков получили ранения (один из США), - написал Маротто.

Напомним, ранее в столице Ирака, Багдаде возле посольства США разорвались три ракеты советского комплекса «Катюша».