На трассе Н-11 «Днепр-Николаев» в районе Казанки начали устанавливать интеллектуальную систему автоматического взвешивания грузовиков в движении WIM.

Об этом сообщил первый заместитель главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый.

По словам Владислава Невеселого, всего в Николаевской области установят 5 таких систем автоматического взвешивания.

— Сейчас на трассе Н-11 «Днепр-Николаев» в районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении, которая поможет сохранить дороги области от разрушения из-за постоянных перегрузов фур и грузовиков. Всего таких систем в области будет 5. Британские представители компании, поставляющей оборудование, всегда находятся на связи, консультируют, помогают с установкой и делятся зарубежным опытом, - рассказал Владислав Невеселый.

В Службе автодорог рассказали, что на сегодняшний день выполнены основные работы, в частности, монтаж главной конструкции-арки, на которой будет размещено оборудование с датчиками измерения габаритов транспорта, и вспомогательная конструкция, на которой разместят 6 камер трех типов: для общего осмотра, определения номеров и кругового обзора.

Напомним, что в начале декабря 2020 года при въезде в Николаева начали устанавливать площадки интеллектуальной системы автоматического взвешивания грузовиков в движении WIM.