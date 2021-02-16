В зоопарке Нью-Джерси от рака умерла 17-летняя самка снежного барса Химани. Животное усыпили. Она стала известной благодаря тому, что родила семь детенышей и тем самым внесла свой вклад в усилия по защите вида.

О ее смерти зоопарк сообщил в Facebook.

Химани вырастила четыре помета детенышей в то время, когда снежные барсы плохо размножались. Она родилась в июне 2003 года в зоопарке в штате Теннесси. Оттуда ее перевезли в 2009 году в зоопарк Нью-Джерси Кейп-Мэй.

– По прибытии она была в паре с Виджайем, самцом снежного барса, и в течение следующих четырех лет Химани и Виджай успешно вырастили четыре помета детенышей. Химани оказалась отличной матерью, успешно вырастив семь здоровых и сильных детенышей, — рассказали в зоопарке.

Ее детеныши были перевезены в зоопарки по всей территории США, чтобы там вырастить собственных детенышей.

– Химани была замечательной матерью и важным членом нашей семьи зоопарка, ее будет не хватать персоналу и посетителям, - сказал доктор Алекс Эрнст, младший ветеринарный врач зоопарка.

Комиссар графства Мари Хейс сказала, что Химани была суперзвездой и очень привлекала посетителей.

По оценкам Всемирного фонда дикой природы, общая численность дикой популяции снежного барса составляет не более 4 тысяч особей. В 1972 Международный союз охраны природы поместил снежного барса в Красный список как «вид, находящийся под угрозой».