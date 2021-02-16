Почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына пообещал решить вопрос с компанией «Bunge», на выбросы пыли которой при перевалке сырья в порту жалуются горожане.

Об этом он сказал в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета в понедельник, 15 февраля, пишут НикВести.

В частности, на комиссию, где рассматривался вопрос строительства накопительного терминала компании «Bunge» пришли жители улицы Железнодорожной, которые в очередной раз указали на выбросы при перевалке сырья в порту.

Василий Капацына рассказал, что раберется в вопросе с выбросами завода и «наведет в этом порядок».

— Вся эта проблема собирается в эту ситуацию. Они (жители Ингульского района, - прим.) считают, что терминал «Bunge» на территории порта, завод МЭЗ на территории порта несут для жильцов какую-то опасность. Я людям сказал, что я об этом услышал. Я вам пообещал и говорил, давайте начнем работать в рабочем порядке. Я еще раз повторяю — вот камера, перед членами комиссии — я беру на себя ответственность. Я ваш союзник в этом вопросе. Если есть выбросы завода, которые несут угрозу людям, то мы наведем в этом порядок. Эта компания — это не рога и копыта. Это транснациональная компания, для которой safety — безопасность людей, как на производстве так и в окружении, является девизом. Если этот девиз сегодня не выполняется, то это будет наша общая задача, - сказал Василий Капацына.

Напомним, в июле 2020 года сообщалось, что компания «Bunge» в ближайшее время запустит в работу систему фильтрации, которая уменьшит количество выбросов пыли при перевалке сырья в порту. На ее модернизацию компания потратила несколько миллионов гривен.