Компания «Bunge» собирается построить маслохранилище и отстойник для большегрузного транспорта в Ингульском районе Николаева.

Об этом шла речь на заседании земельной комиссии Николаевского горсовета в понедельник, 15 февраля, пишут НикВести.

На рассмотрение комиссии было вынесено два вопроса, касающихся компании «Bunge». В частности, отведение земельного участка в Ингульском районе, площадью 120 м2, для строительства эстакады технологических трубопроводов для транспортировки растительного масла, а также разрешение на разработку проекта землеустройства под строительство накопительного терминала для зерновозов с отстойником и подъездной.

Почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына поддержал строительство отстойника и подъездной в Ингульском районе, поскольку, по его словам, в комплексе это поможет сделать более удобным движение транспорта.

— Я рассматриваю эту ситуацию как благо. Это начало одного большого и правильного проекта, чтоб машины с Новозаводской шли не по Турбинной и выходили на Космонавтов, а вообще шли мимо вокзала, переезда, который идет на Горького — надо сделать дорогу. Это хорошая идея. Может это не идеальный вариант, но то, что сегодня — это точно беда, и когда ты говоришь, давайте сделаем немного лучше… Давайте будем реалистами, - сказал Василий Капацына.

В результате члены комиссии поддержали только один проект решения из двух — отведение земли под строительство эстакады, а для предоставления разрешения на разработку проекта землеустройства под строительство маслохранилища с отстойником и подъездной не набралось необходимого количества голосов.

Напомним, что почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына пообещал решить вопрос с компанией «Bunge», на выбросы пыли которой при перевалке сырья в порту жалуются горожане.