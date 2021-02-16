Николаевский аграрий, депутат областного совета Руслан Нерода раскритиковал Государственную налоговую службу, которая принялась массово штрафовать фермеров за нарушения в хранении горючего.

Об этом идет речь и его видеоблоге, опубликованном на платформе YouTube.

Как известно, в конце 2019 года Верховная Рада приняла закон, который обязывал сельхозпроизводителей к 1 марта 2020 года получить лицензию для хранения горючего для нужд собственного потребления. Процедура выдачи такой лицензии была значительно упрощена и предполагает лишь подачу заявления на получение лицензии с указанием объемов резервуаров, используемых для хранения горючего и места их нахождения.

Теперь же, налоговая служба принялась проверять сельхозпредприятия и штрафовать на сумму 500 тысяч гривен за любые нарушения, связанные с хранением топлива.

— Это очень тревожный звонок для нас всех. Я вообще не понимаю, как мы смогли такое допустить.У нас вообще есть какое-то уважение к самим себе? Мы, аграрии, вообще кто? Мы основа экономики страны или мы вечные терпилы? Все, с кем я общался из фермеров за это время, уже смирились с этой хренью по штрафам и сосредоточились на том, как отмазать себя через суд или как порешать вопрос за деньги. Практически ни у кого сам факт такого террора по отношению к нам уже даже не вызывает возмущения. Ну пришли и пришли, ну проверка, так проверка, ну штраф, так штраф. Ну 500 тысяч, так 500 тысяч. Попытаемся отмазаться. Ну не отмажемся - будем платить, а что делать? У меня нет слов. Этого нельзя так оставлять. Это абсолютное беспрецедентное неадекватное давление на наш бизнес, - рассказал Руслан Нерода.

Руслан Нерода

По его словам, Государственная налоговая служба всем без исключения областным налоговым раздала задания «под страхом увольнения руководства поднимать поступления в бюджет».

— Все получили нагоняй, что очень мало проверок, а соответственно мало штрафов именно в сфере лицензионном деятельности. Налоговая наша, конечно же, взяла под козырек и побежали исполнять, - рассказал николаевец.

Такой подход он назвал неправильным, поскольку, считает он, бюджет необходимо наполнять за счет развития экономики, а не за счет ущемления бизнеса.

— Это бред собачий, наполнять бюджет надо за счет развития экономики страны, а не за счет ущемления бизнеса. Это вообще низко, искать слабые места у предпринимателей, типо где еще можно дрюкнуть, и мало того, искусственно создавать условия для того, чтобы проблемы у нас появлялись. Каждая власть обещает дерегуляцию, либерализацию, инвестиционных нянь, диалог с бизнесом, и каждый раз это заканчивается дополнительными поборами. Причем, как официальными, так и неофициальными. За закрытие глаз на это нарушение с топливом просят 50 тысяч, 100 тысяч долларов, тысячу, 4, 5, 6 тысяч долларов, - рассказал Руслан Нерода.

Он считает, что эти лицензии на хранение топлива необходимо отменить.

— Я лично буду бороться за то, чтобы ее (лицензию, - прим.) отменили… Наши поставщики, которые привозят нам солярку, автоматически указывают в налоговой место выгрузки. И те сразу же проверяют, это делается автоматически, есть ли там лицензия, или нет. Поэтому, прийти туда с проверкой - это вопрос времени. И у нас уже есть масса примеров, когда получили штраф именно из-за отсутствия лицензии. 500 тысяч гривен сразу со старта. И как вы понимаете, тяжеловато выходить на диалог с властью, если огромное количество людей не удосужились больше чем за год оформить простую копеечную лицензию. Но эти сволочи сейчас штрафуют как раз за то, что вы оформили лицензию после 1 апреля 2020 года. До 1 апреля не штрафовали, а с 1 апреля начали. И подавляющее количество фермеров, в том числе и я, оформили лицензию летом. Это объяснимо. Никто не предполагал, что лицензия, которая по сути ни на что не влияет, будет орудием для поборов. В марте - апреле у нас был карантин, если кто помнит. К кому, кстати, побежали, больницы, врачи? К фермерам. Не в налоговую же им идти за помощью. Масочку купите, халатик купите, солярочку купите, концентратор и так далее. И мы все были заняты борьбой с пандемией. Потом отсеялись, убрались и пошли оформлять лицензию. В налоговой так и признались, что большинство фермеров начали оформлять лицензию именно в июле 2020 года. В правильно. Я в жизни не мог подумать, что государство с нами может так поступить. Пока мы занимались своими и общественными делами, они радостно потирали руки, радуясь, что будет за что нас в*бать. Они всегда пользуются нашей невнимательностью к деталям, - рассказал Руслан Нерода.

При этом, он отметил, что власть совершенно не коммуницирует с аграриями, которые зачастую просто не получают важную для их работы информацию, в том числе и относительно изменений в законодательстве. Аграрий считает это провалом в работе власти, а потому, по его мнению, необходимо отменить штрафы для тех, кто не вовремя оформил лицензии.

— Никто не задумывался, почему мы всегда провтыкиваем какие-то новшества? Да просто у нас нет нормальной коммуникации. Министерства у нас не было, сельхозуправления и аграрные департаменты при облгосадминистрациях - давно уже нас не собирают и работу нормальную по информированию не ведут. Телеканала какого-то особенного у нас нет, хотя по идее должен был бы быть. Или мы должны смотреть все заседания Верховной Рады? Читать «Урядовий кур’єр», что там они нового напринимали. Я считаю, что коммуникации по лицензиям нормальной не было изначально. Именно поэтому многие просто провтыкали этот вопрос. Эту работу наша власть провалила. А теперь перекладывает ответственность на нас. Поэтому всем тем, кто оформил лицензию в 2020 году, хоть и позже 1 апреля, штрафы нужно отменить автоматически. Это просто бред!, - рассказал Руслан Нерода.

Однако, по его словам, штрафы получают не только из-за не оформленной или оформленной не вовремя лицензии, а и за любые несоответствия в учете этого топлива.

— Они проверяют, как вы списали каждый литр солярки, они требуют журнал заправщика, путевые листы, товарно-транспортные накладные, журнал тракториста, где он каждый день в конце смены пишет дату, поле, сколько гектаров сделал, какой нормативный расход, какой фактический расход, какая разница, какой остаток. Потом они сидят и сверяют: если вы заправили тонну солярки по машинам и по тракторам, но по факту ваши трактористы или камазисты израсходовали 900 литров - не дай бог, остаток не сошелся, все, это уже нарушение. Если вы заправили свою личную машину - нарушение. Если вы заправили, не дай бог, школьный автобус - это вообще считается реализацией солярки, то есть, продажей. На это нужна отдельная лицензия, и вам сразу штраф. Дальше, если вам в одну емкость слили два разных поставщика солярки, у них она может быть оприходована под разными кодами, и получается, что вы смешали разные виды топлива. А это еще отдельная лицензия, отдельная деятельность. И опять же, вам штраф. Если у вас лицензия на 10 тонн, вы заказали 10 тонн, их привезли, вы разлили их по бакам, по тракторам. Подумали, дозаказали еще, а работа ведь идет, тракторы не стоят, информация не собирается, сколько остатков, сколько расходовано, вам привезли еще 10 кубов, плюс ваш остаток - и вот вы уже храните не 10 кубов, на которые у вас лицензия, а больше. Соответственно, опять штраф, грубейшее нарушение. Кроме того, мы уже попали, если кто не оформил лицензию - 500 тысяч, кто оформил позже 1 апреля - 500 тысяч, так им и этого мало, они хотят еще наковырять несоответствия в учете, который на большинстве предприятий просто не ведется. Если я всего 10 тонн расходую за год, для чего мне все эти учеты? Я маленький фермер, у меня 100 гектаров, я и так все прекрасно вижу. Нет, нихрена, требования ко всем одинаковые. И не дай бог, вы покажете, что вы повезли солярку в поле. Вы должны заправляться только на базе. Фактически, мой трактор должен ехать 50 километров с поля, чтобы дозаправиться. Вы для этого лицензии вводили? А вы что нам эти солярку подарили? Или мы все-таки ее купили за свои деньги, заплатили налоги, и как-то сами сможем разобраться, как нам вести ее учет для себя и на что ее расходовать?, - сказал Руслан Нерода.

Он рассказал, что встречался по этому поводу с руководителем Николаевской областной налоговой.

— У меня была встреча с начальником областной налоговой. Он вызвал этих проверяющих. И они ему рассказывают всю эту дичь, как они проверяют каждый литр. Даже он охренел. Он говорит: «Зачем вам каждый литр? Мы ищем крупных нарушителей, кто покупает документы на солярку, у кого огромные несоответствия, у кого даже техники нет на предприятии зарегистрированной, ищем предприятия, которые существуют только на бумаге. Зачем вам весь этот негатив от аграриев?». А эти ненормальные, они с пеной у рта ему доказывают: «Нет, это все грубейшие нарушения. Как это нет учета? Как это нет заправок, журналов, листов трактористов. Вы что? Это же закон». Вы понимаете, к чему мы пришли? Те идиоты, которые придумали лицензии, хотели найти преступников, а дрючить в итоге стали нормальных добропорядочных фермеров. Дрючить рьяно, с радостью, с усердием. Я бы даже сказал с каким-то извращенным наслаждением. За что это мне? При этом, те, кто мухлюют, те, кто мутит документы, те как раз откупятся и порешают. А для нас, для меня 500 тысяч - это 5% моего дохода, грязного дохода, не прибыли. А у кого 100 - 200 гектаров, и штраф тоже 500 тысяч? И они хотели работать легально, честно, с НДС. Кто сегодня в здравом уме будет после этого всего легализоваться? Выходить из тени, а тем более, доверять власти?, - сказал Руслан Нерода.

Он убежден, что эти лицензии нужно приостановить, штрафы нужно отменить, разобраться и найти компромисс.

— Мы же не против учета, мы не против прозрачности. Но нам точно не нужны никакие дополнительные регуляции и тем более условия для возникновения коррупции. Солярка - это солярка, а не ядерное топливо. Хотите найти нелегальный НДС - это же просто, мы это прекрасно знаем. Мы знаем средний расход приблизительный на гектар в год. Поставьте какую-то граничную черту. И если вы видите, что у фермера 1000 гектаров земли, а он купил 500 кубов солярки, то есть расход на гектар у него 500 литров - идите к нему проверять. Если расход в пределах разумного, плюс-минус, не нехер вам совать свой нос в мои дела. Не надо делать меня преступником. Если нас не услышат, то будем поднимать вопрос по-другому. Если мы «съедим» эти лицензии - то будем дальше получать по всему остальному все эту конченную регуляцию. Я так вижу, что вариантов наполнять бюджет за счет тех, кто работает, у этой власти немерено, достаточно вспомнить даже тарифы для населения. И пока наши аграрные чиновники чешут свои задницы - нам нужно защищаться. Мы сейчас должны думать не о посевной, не о подкормке, а о том, где нам найти юристов и какую стратегию защиты против этого дебилизма выстроить. К счастью, много проверок оформляются с большими нарушениями. Поэтому, отсудить их не так уж и сложно, - рассказал Руслан Нерода.

Он сообщил, что планируется проведение круглого стола с областной налоговой по теме проверок и топливных лицензий.

— Наша налоговая готова к диалогу, чтобы не натягивать на себя весь этот негатив аграриев. Они сами выступили с инициативой собраться, поговорить, они нас расскажут, что им от нас нужно, а мы со своей стороны расскажем, почему то, что они требуют, невозможно выполнить. И каждый опишем свою конкретную ситуацию, - сказал Руслан Нерода.

Он отметил, что обращался по данному вопросу к николаевским нардепам, однако те проигнорировали его.

Уже после публикации видео с Русланом Неродой связался министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Отрывок разговора он опубликовал в Telegram-канале Agro Import.

Спустя на своей странице в Facebook Роман Лещенко сообщил, что будет инициировать вопрос отмены штрафов для аграриев за несвоевременное оформление лицензии. Также он считает необходимым установить нормативы расхода топлива на гектар, при соблюдении которых документальные проверки вообще должны быть отменены.

Ранее сообщалось, что в Николаеве проведут форум для аграриев региона, на котором обсудят привлечение средств, участие в лизинговых программах и вопросы безопасности.