Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в сепаратизме, утверждает, что не призывала к отделению города от Украины.



Об этом она заявила давая показания в Орджоникидзевском райсуде Харькова 16 февраля, цитирует ИнтерфаксУкраина.

— Вы сегодня рассматриваете дела по сепаратизму против настоящего патриота, единственной женщины, которая боролась за то, чтобы не было войны, — заявила Неля Штепа.

Неля Штепа утверждает, что была вынуждена дать интервью российским СМИ, в котором одобряла аннексию Крыма и действия президента РФ Владимира Путина, а также выступить на митинге 9 мая 2014 года, поскольку на тот момент находилась в плену боевиков, которые ее неоднократно избивали и угрожали в случае отказа расстрелять ее семью.

Она также настаивает, что до того, как попала в плен, неоднократно информировала о сложной ситуации в городе и.о. президента Украины Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка и других руководителей государства, а все свои действия согласовывала с главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.



Давая показания, экс-мэра Славянска несколько раз плакала, а выдвинутые ей обвинения называла чушью, нелепыми и политическим заказом.



Она рассказывала о событиях весны и лета 2014 года около трех часов. Сейчас Штепу допрашивают гособвинители.

Напомним, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и в создании террористической группы или организации. Кроме того, предъявлено обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведения псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, созданию условий для деятельности террористических групп и организаций.

Отметим, что с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания и ни разу оно не произошло.

Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины по решению Европейского суда по правам человека.

Ранее Европейский суд постановил, что Украина нарушила право Штепы на судебное разбирательство «в течение разумного срока» или освобождение до судебного разбирательства. Суд считает, что уголовное производство было слишком длинным. Также ЕСПЧ признало нарушение права Штепы на справедливый суд.