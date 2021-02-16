В январе этого года правозащитники зафиксировали 13 новых уголовных дел и 13 новых приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии России. Это наибольшее количество приговоров в течение месяца за весь период оккупации Крыма.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на странице в Facebook.

Приговоры в отношении крымчан за отказ от военной службы в РФ принимали в:

« Кировском районном суде » ;

Кировском районном суде ; « Ленинском районном суде Севастополя » ;

Ленинском районном суде Севастополя ; « Гагаринском районном суде Симферополя » ;

Гагаринском районном суде Симферополя ; « Бахчисарайском районном суде » ;

Бахчисарайском районном суде ; « Центральном районном суде Симферополя » ;

Центральном районном суде Симферополя ; « Красноперекопском районном суде » ;

Красноперекопском районном суде ; « Советском районном суде » ;

Советском районном суде ; « Нижнегорском районном суде ».

Всего по состоянию на конец января правозащитники зафиксировали в оккупированном Крыму 176 уголовных дел за уклонение от службы в российской армии, которые передали на рассмотрение в так называемые «суды» Крыма. Приговоры огласили по 168 делам, еще 8 находятся на стадии рассмотрения.