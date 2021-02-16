В январе этого года правозащитники зафиксировали 13 новых уголовных дел и 13 новых приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии России. Это наибольшее количество приговоров в течение месяца за весь период оккупации Крыма.
Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на странице в Facebook.
Приговоры в отношении крымчан за отказ от военной службы в РФ принимали в:
Всего по состоянию на конец января правозащитники зафиксировали в оккупированном Крыму 176 уголовных дел за уклонение от службы в российской армии, которые передали на рассмотрение в так называемые «суды» Крыма. Приговоры огласили по 168 делам, еще 8 находятся на стадии рассмотрения.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация за время оккупации Крыма существенно нарастила военное присутствие. В частности, на сегодня украинский полуостров является самой мощной российской военной базой.
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В январе этого года правозащитники зафиксировали 13 новых уголовных дел и 13 новых приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии России. Это наибольшее количество приговоров в течение месяца за весь период оккупации Крыма.
Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на странице в Facebook.
Приговоры в отношении крымчан за отказ от военной службы в РФ принимали в:
Всего по состоянию на конец января правозащитники зафиксировали в оккупированном Крыму 176 уголовных дел за уклонение от службы в российской армии, которые передали на рассмотрение в так называемые «суды» Крыма. Приговоры огласили по 168 делам, еще 8 находятся на стадии рассмотрения.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация за время оккупации Крыма существенно нарастила военное присутствие. В частности, на сегодня украинский полуостров является самой мощной российской военной базой.