В рамках реформы дипломирвания моряков Министерство инфраструктуры совместно с Государственной службой морского и речного транспорта Украины работают над внедрением прозрачной системы автоматического тестирования моряков, сообщают Одесские ведомости.

Первым шагом стала ликвидация инспекции дипломирования моряков и передачи этих функций Морской администрации.

Следующий шаг - внедрение автоматизированной системы тестирования без участия экзаменаторов, которая, по словам представителей министерства, заменит устную экспертизу Государственной квалификационной комиссии.

Вопросы для тестирования формируются случайным способом, то есть программа каждый раз формирует индивидуальный список из разных разделов. Предварительный перечень вопросов для сдачи ЕГЭ в ДКК для подтверждения квалификации моряка согласно требованиям НДС опубликован на сайте Морской администрации.