Майкл Карпентер, внешнеполитический советник президента США Джо Байдена, дал понять, что следит за ситуацией вокруг попытки уволить директора НАБУ Артема Сытника путем изменения законодательства.

Американский дипломат обнародовал в Twitter ссылку на публикацию Kyiv Post, в которой сказано о личной заинтересованности президента Владимира Зеленского в увольнении неподконтрольного ему руководителя Национального антикоррупционного бюро.

Свой твит Карпентер сопроводил эмодзи «глаза».