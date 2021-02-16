Майкл Карпентер, внешнеполитический советник президента США Джо Байдена, дал понять, что следит за ситуацией вокруг попытки уволить директора НАБУ Артема Сытника путем изменения законодательства.
Американский дипломат обнародовал в Twitter ссылку на публикацию Kyiv Post, в которой сказано о личной заинтересованности президента Владимира Зеленского в увольнении неподконтрольного ему руководителя Национального антикоррупционного бюро.
Свой твит Карпентер сопроводил эмодзи «глаза».
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Майкл Карпентер, внешнеполитический советник президента США Джо Байдена, дал понять, что следит за ситуацией вокруг попытки уволить директора НАБУ Артема Сытника путем изменения законодательства.
Американский дипломат обнародовал в Twitter ссылку на публикацию Kyiv Post, в которой сказано о личной заинтересованности президента Владимира Зеленского в увольнении неподконтрольного ему руководителя Национального антикоррупционного бюро.
Свой твит Карпентер сопроводил эмодзи «глаза».