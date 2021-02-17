Пользовательница Instagram Луиза Розова (настоящее имя Елизавета), которую издание «Проект» назвало дочерью президента России Владимира Путина, зарегистрировалась в социальной сети Clubhouse и поговорила с журналистом Андреем Захаровым, который и был одним из авторов расследования.

Полную расшифровку разговора опубликовало издание Znak.

Кто-то из ее подруг подключил к разговору Захарова. Он около 10 минут ставил девушке вопросы. На главный вопрос журналиста, действительно ли она дочь Путина, та промолчала.

– Мы договорились, что на самый главный вопрос, мы не отвечаем. У меня в жизни был затор и стагнация, поэтому я очень благодарна, что меня осветили, узнали мой аккаунт. Я никогда не пыталась популяризировать себя. Чувствую себя прекрасно, можете за меня не переживать. Я абсолютно никак не отношусь к политике, делаю то, что мне нравится, занимаюсь модой. Я не буду из-за вашего расследования прекращать все, что я раньше делала, - сказала девушка.

Она также рассказала, что она «абсолютно никак» не относится к политике, увлекается модой и учится в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. По ее словам, она не планирует уезжать из России за границу, хотя и признает, что живет в информационном «пузыре» — не смотрит телевизор, а новости читает только иногда в Telegram.

Затем кто-то из подруг отключил Захарова от разговора, однако девушка продолжила говорить о наказании за клевету. Однако она не уточнила, кого именно в этом обвиняет.

Напомним, что, по данным издания «Проект», «Луизу Розову» Путину в 2003 году родила Светлана Кривоногих, которая после знакомства с ним стала акционером одного из крупнейших банков страны «Россия». Журналисты отмечают, что Лиза «феноменально похожа» на Путина. В копиях документов, с которыми ознакомились СМИ, отец Елизаветы не указан, но известно ее отчество — Владимировна.

Как известно, у Путина есть две дочери от брака с Людмилой Путиной. Впрочем, российский президент не любит рассказывать о своих детях, а последняя его фотография с семьей была опубликована в 2002 году.

Старшую дочь Путина зовут Мария Воронцова (родилась в 1985 году). Агентство Reuters в 2015 году сообщало, что она — выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии, вышла замуж за нидерландца и теперь у нее фамилия Фаасен. Младшей дочерью Путина является директор фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Екатерина Тихонова (1986).

В 2020 году Путин в интервью рассказывал, что у него есть внуки, однако не назвал ни их имена, ни их количество.

Clubhouse — это аудиосоцсеть, где пользователи подписываются друг на друга и дискутируют в тематических комнатах. Можно оставаться пассивным участником дискуссии, а можно стать одним из спикеров — организовав свою комнату либо попросив право голоса в чужой. Стать пользователем соцсети можно только по приглашению другого пользователя, причем некоторые даже выставляют инвайты на продажу. Платформа стала стремительно набирать популярность в конце 2020 — начале 2021 года. В январе она привлекла $100 млн инвестиций и получила оценку в $1 млрд.