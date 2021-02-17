В Галициновской громаде на Николаевщине улиточная ферма начала производить муцин и натуральную косметику из него.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Отмечается, что в 2020 году на улиточную ферме вырастили 50 тонн улиток для экспорта в Европу. Однако сделать это не удалось из-за карантинных ограничений. Поэтому на предприятии переориентировались и разработали собственную методику производства муцина — слизи улиток. Из муцина изготавливают натуральную косметику.

По словам совладельца улиточной фермы Константина Пономаренко, основное направление реализации муцина — это Южная Европа, но COVID-19 внес свои коррективы. Во время локдаунов гостиничный, туристический и ресторанный бизнес там был полностью закрыт.

Как рассказала совладелица фермы Ольга Пономаренко, в странах Евросоюза потребляют триста тысяч тонн улиток Мюллер в год. Европейские фермеры выращивают двести тысяч тонн. Поэтому был спрос на улиток украинских фермеров. Потеряв рынок сбыта, украинские производители вынуждены утилизировать улиток, потому что в течение года они находятся в спящем состоянии в холодильниках. А это энергозатратный процесс.

— Основная наша задача была вырастить улитку и в спящем состоянии отправить ее на экспорт в Европу. Но сейчас в Европе не все рестораны работают. Поэтому улиток они, конечно, закупают меньше. Поэтому мы адаптировались к этой ситуации, — рассказала Ольга Пономаренко.

По ее словам, на предприятии разработали собственный уникальный метод сбора улиточной слизи — муцина, из которого начали изготавливать косметику. Ориентировались в разработках на китайский муцин, чистота которого составляет 68%.

— Отправили в Бельгию. И из Бельгии нам пришел сертификат качества, там было сказано, что муцин, который мы получили, имеет чистоту 96%. Мы еще отправили в Израиль наши образцы. Они нам не прислали ответ с параметрами. Но они уже сейчас ведут переговоры о заказе ста килограммов сухого муцина, — сказала Ольга Пономаренко.

Константин Пономаренко рассказал, что кроме производства муцина на экспорт, на предприятии разработали линию натуральной лечебной косметики из муцина: крем-мыло для умывания, гель для душа и мыло для рук. В планах — производить шампуни, кремы для лица и другую продукцию.

Чтобы наладить сотрудничество с европейскими коллегами в январе 2021 специалисты экофермы посетили Институт гелиокультуры в Италии в городе Кераско. Там фермеры из Николаева изучали наработки в области применения слизи улиток в косметологии.

— Мы потратили много времени, чтобы ее разработать, получить, и сейчас у нас очень хорошо получается. Мы хотим занять такое звено и производить такой продукт, каким бы гордились все украинцы, — сказал Константин Пономаренко.

По его словам, он разработал учебную программу для фермеров с целью развивать производство улиток на территории громады и региона.

— Хотим сделать школу, чтобы научить местных фермеров Николаевщины и Галициновщины выращивать улиток на своих приусадебных участках, паях, землях ОТГ и гарантированно не иметь проблем со сбытом, — рассказал Константин Пономаренко.

Отметим, что в селе Галициново Витовского района расположена единственная в Николаевской области улиточная ферма. На двух гектарах земли супруги Пономаренко выращивают несколько тонн улиток семейства helixa spersa muller.