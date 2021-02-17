Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон «О народовластии через всеукраинский референдум».

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Документом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утрата законом Украины силы или отдельными его положениями.

При этом на референдум не могут выноситься вопросы которые: противоречат Конституции, общепризнанным нормам международного права; отменяют или ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации; касаются вопросов налогов, бюджета, амнистии; направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; отнесены Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Законом определен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии.

Как отмечается в пояснительной записке, это будет способствовать усилению легитимации решений, принятых на всеукраинском референдуме, укреплению связей институтов гражданского общества с органами государственной власти.

Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме» (№ 3612).