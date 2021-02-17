В США из-за аномальных морозов, которые сопровождаются ветрами и снегопадами, умер 21 человек — в штатах Теннесси, Техас, Кентукки и Луизиана.
Об этом сообщает BBC.
Кроме того, на юго-востоке страны зафиксировали разрушительные торнадо. Из-за непогоды в некоторых регионах приостановили вакцинацию от коронавируса и поставки самих препаратов. Также нарушены поставки природного газа из США — замерзли трубопроводы.
В Техасе всплеск спроса на электроэнергию привел к ее отключениям. Штат готовится к еще одной ледяной буре.
О шторме предупредили более 150 миллионов американцев. Национальная метеорологическая служба сообщила, что сейчас более 73% территории США покрыто снегом.
По данным метеорологов, в среду, 17 февраля, потепления ждать не стоит. Снег накрыл 45 из 48 штатов континентальной части США. Единственные три штата без снежного покрова — это Флорида, Джорджия и Южная Каролина.
Напомним, 16 февраля в США из-за непогоды объявили чрезвычайное положение. Ледяной шторм достиг даже северных и центральных частей Мексики, где миллионы людей уже второй день сталкиваются с периодическим отключением электроэнергии.
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В США из-за аномальных морозов, которые сопровождаются ветрами и снегопадами, умер 21 человек — в штатах Теннесси, Техас, Кентукки и Луизиана.
Об этом сообщает BBC.
Кроме того, на юго-востоке страны зафиксировали разрушительные торнадо. Из-за непогоды в некоторых регионах приостановили вакцинацию от коронавируса и поставки самих препаратов. Также нарушены поставки природного газа из США — замерзли трубопроводы.
В Техасе всплеск спроса на электроэнергию привел к ее отключениям. Штат готовится к еще одной ледяной буре.
О шторме предупредили более 150 миллионов американцев. Национальная метеорологическая служба сообщила, что сейчас более 73% территории США покрыто снегом.
По данным метеорологов, в среду, 17 февраля, потепления ждать не стоит. Снег накрыл 45 из 48 штатов континентальной части США. Единственные три штата без снежного покрова — это Флорида, Джорджия и Южная Каролина.
Напомним, 16 февраля в США из-за непогоды объявили чрезвычайное положение. Ледяной шторм достиг даже северных и центральных частей Мексики, где миллионы людей уже второй день сталкиваются с периодическим отключением электроэнергии.