Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопросов касательно патриотичности позиции главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука не может возникать, а его исторический статус позволяет ему делать больше, чем другим.

Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

Кулеба подчеркнул, что Кравчук является первым президентом Украины и очень достойно представляет украинские интересы в ТКГ, а недавно так же достойно делал это во время брифинга Совета Безопасности ООН о состоянии выполнения Минских договоренностей.

– Поэтому вопросов принципиальности и патриотизма его позиции быть не может. Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время различных телеэфиров, - сказал Кулеба.

Вместе с тем, глава МИД добавил, что его позиция по этому поводу известна — он не участвует в подобных пропагандистских мероприятиях. «Но еще раз подчеркиваю, что сама фигура Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим», — отметил министр.

Накануне спикер в ТКГ Алексей Арестович в эфире программы «Свобода слова» заявил, что не стоит Кравчука осуждать за участие в эфире росстелеканала, потому что он пытался донести до российской аудитории украинскую точку зрения.

Как известно, 15 февраля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук принял участие в эфире российского «Первого канала». Сначала в студии по видеосвязи включили его, а затем после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин — и предложил Кравчуку задать ему вопросы.