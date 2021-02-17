Европейское космическое агентство объявило о старте новой программы набора кандидатов на участие в программе подготовки астронавтов. Среди прочего, к конкурсу допустят людей с инвалидностью.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на информацию агентства.

Подача заявок в программу продлится с 31 марта до 28 мая 2021 года, а результаты отбора, как ожидается, объявят в октябре 2022 года. Соискатель должен быть гражданином страны-члена агентства, иметь степень магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики, компьютерных наук — или квалификацию летчика-испытателя. Также у него должно быть за плечами не менее трех лет соответствующего профессионального опыта и свободное владение английским языком.

Одновременно в ЕКА объявили об изменении требований к физическому состоянию кандидатов в астронавты.

— Впервые в истории ЕКА и пилотируемых космических полетов во всем мире агентство ищет людей, которые психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицированы для работы астронавтом, но имеют физическую инвалидность, которая обычно не позволяет им участвовать в отборе — из-за требований, продиктованных использованием современного космического оборудования, - говорится в заявлении агентства.

Агентство также готово оплатить адаптацию оборудования под нужды таких людей. В ЕКА рассчитывают, что проект даст возможность полететь в космос одному или нескольким параастронавтам, а попутно даст стимул для инноваций в области безопасности и эффективности будущих космических экипажей. Стартовый бюджет программы составил 1 миллион евро.

Напомним, что украинская и турецкая космическая промышленности углубят сотрудничество с целью создания совместных программ в космической отрасли.