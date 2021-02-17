Депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» на комиссии по социально-гуманитарной сфере провалили вопрос о том, чтобы не забирать у управления молодежи выделенное им помещение для размещения молодежного центра. По мнению «оппозиционеров», помещение по улице Парковая 9-А нужно отдать полиции для размещения там роты спецназначения.

Об этом шла речь 16 февраля на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Во время заседания комиссии перед депутатами выступил начальник управления молодежной политики Александр Рябенко, который рассказал, что еще в 2018 году возглавляемому ему управлению было передано в пользование помещение по улице Парковая, 9-А под размещение там молодежного центра. Однако, как выяснилось, на недавнем заседании депутатская комиссия по вопросам ЖКХ вынесла на сессию предложение о передаче этого помещения в пользование Национальной полиции.

— Нам самим непонятно такое решение, потому что на комиссию нас никто не пригласил. И этот вопрос подняли не в 2020 году, а еще в 2018 году, — удивился Александр Рябенко.

Начальник управления молодежной политики добавил, что Николаевский горсовет поддержал «Украинскую академию лидерства» в 2018 году, мотивируя решение тем, что это проект национального уровня. Александр Рябенко подчеркнул, что в Украине функционируют 7 филиалов этой организации, а в городе Николаеве — этот филиал единственный на юге Украины.

— В 2018 году мы с «Украинской академией лидерства» писали запросы комиссиям, нашим исполнительным органам для получения возможности размещения в коммунальном помещении для уменьшения финансирования на аренду, — рассказал Александр Рябенко.

По его словам, 17 июня 2020 года управление коммунального имущество передало в исполнительный комитет решение по улице Парковой, 9А. В пользование управления молодежной политики передали помещение, по переустройству которого разработала план «Украинская академия лидерства», в его разработке взял участие известный киевский архитектор. Он добавил, что это решение было направлено на поддержание проекта «Украинской академии лидерства», которая открыла свои филиалы по всему юго-востоку Украины. План обновления здания предполагает, что задействованными будут все три этажа. На первом этаже будет размещен молодежный центр для николаевцев, а на втором и третьем этаже будет находиться региональное отделение Украинской академии лидерства

После этого слово взяла руководитель регионального центра УАЛ в Николаеве Ирина Цуркан. Она попросила присутствующих поддержать создание и развитие одного из первых молодежных центров на юге Украины — в Николаеве.

— Просим вас, уважаемые депутаты, рассмотреть вопрос создания первого молодежного центра в Николаеве. Это важно, поскольку сейчас есть в Украине целая плеяда инновационных центров. Молодежь сможет приходить и заниматься вопросами, которые им нужны. Мы вынуждены бороться за студентов из Николаева, идет отток учащихся, — объяснила свою просьбу Ирина Цуркан.

Ирина Цуркан также рассказала, по какому принципу и в каких регионах работает образовательная организация, которую она представляет.

На слова Ирины Цуркан отреагировал депутат от «ОПЗЖ» Руслан Москаленко, заявив, что здание нужно передать полиции, а не образовательной институции. Руслан Москаленко добавил, что сам в полицию не ходит, так как может «постоять за себя», но в случае чего в полицию «побегут женщины и дети».

— Вы понимаете, насколько это размыто и не точно. Может я не сильно молодой человек, чтобы это понять. Но тем не менее, есть школа, детский сад и университет. Я понимаю, что у вас какое-то неформальное обучение. Но как это понять? И для этого неформального обучения мы хотим выделить большую территорию. Я не против обучения, но мы хотим выделить это помещение, хотим там деток разместить.. Опять, какой устав у них, что мы будем выплачивать из бюджета, за что мы будем делать ремонт, создадим это коммунальное предприятие. Но вы просто вдумайтесь, мы создаем, накапливаем, что-то делаем. А полицию с нашей криминогенной обстановкой мы швыряем. Вот мне очень интересно. Вы все все бежите в полицию. Я как мужчина не бегаю и думаю, что мужчины себя могут защитить. А, вы, женщины, дети…, — сказал Руслан Москаленко.

Глава комиссии по социальным вопросам Анна Норд удивилась подобной формулировке от депутата и поинтересовалась, не считает ли он подобные высказывания гендерной дискриминацией.

— Это что сейчас, гендерная дискриминация была?, — поинтересовалась Анна Норд. — Я говорю о том, что вы менее защитимы, — настаивал на своей позиции Руслан Москаленко. — Это сексизм, — ответила глава комиссии.

Анну Норд поддержал депутат от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов, охарактеризовавший слова Руслана Москаленко, как сексистские.

— На сегодняшний день в Николаеве есть огромная проблема удержать в Николаеве молодежь. У нас не интересно для молодежи. И мы должны делать все, чего хочет молодежь, для того, чтобы ее тут задержать, — обрисовала ситуацию в городе Анна Норд.

Сложившуюся ситуацию для членов комиссии разъяснил начальник управления коммунального имущества Мкртич Мкртчян, рассказав, что коммунальные объекты сдают в аренду только согласно решениям горсовета Николаева. Он добавил, что исполнительные органы действовали по закону, получив обращение от Национальной полиции о передаче в аренду указанного помещения, управление коммунального имущества перед подготовкой проекта решения на сессию должно получить рекомендации профильной комиссии. Несмотря на одобрение заявления полиции комиссии ЖКХ, окончательное решение будет вынесено на сессии Николаевского горсовета. Сейчас помещение находится в оперативном управлении исполкома горсовета.

— С одной стороне по улице Олейника находится интернат областного назначения, с другого академия детского творчества, с третьего - спортивный комплекс Зоря. А посередине — национальная полиция, — поинтересовалась целесообразностью расположения спецподразделений правоохранителей в данном месте Ирина Цуркан.

Присутствовавший на заседании временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Александр Мирошниченко рассказал, что объект по Парковой, 9-А находится в удовлетворительном состоянии и нужен полиции для размещения там роты спецназначения — бывшего «Беркута».

— Нам действительно нужно это помещение для дальнейшего размещения роты специального назначения. Это бывший «Беркут», если кто понимает. Есть места для собственного автопарка, и расположено оно в центре города, что дает нам возможность быстро реагировать на преступления в нашем городе. Мы просим комиссию удовлетворить нашу просьбу, принять позитивное решение относительно выделения этого помещения для Национальной полиции в оперативное пользование, — подчеркнул замначальника полиции в Николаеве.

Анна Норд поинтересовалась знала ли полиция, когда подавала запрос на здание, что оно уже выделено другой организации и в него вкладываются крупные средства, на это представитель полиции сказал, что не знал об этом.

— А вот теперь, когда вы узнали, вы продолжаете настаивать, чтобы выгнать из помещения организацию, которая потратила на него средства, и по-сути для Николаева есть риск роста криминогенной обстановки после этого. Вы соглашаетесь на это?, — задала вопрос глава комиссии.

Подполковник Александр Мирошниченко ответил утвердительно на заданный вопрос, но предложил организации арендовать иное здание с меньшей площадью.

— Полностью соглашаюсь в том плане, что эти организации могут подыскать альтернативные помещения… Мололежь надо поддерживать, но нам тоже надо где-то размещаться. Я прошу удовлетворить наше обращение, — сказал Александр Мирошниченко.

В итоге, депутат от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов порекомендовал оставить здание по улице Парковой, 9А в оперативном управлении Управления молодежной политики с целью дальнейшего создания николаевского городского молодежного центра с размещением там Украинской академии лидерства, а управлению коммунальной собственности подыскать новые помещения для нужд Нацполиции.

Против передачи здания под молодежный центр проголосовал Руслан Москаленко, воздержались депутаты Зинаида Моторная и Владлена Транская, от голосования отказалась и депутат от «Слуги народа» Елена Кузьмина, а потому для принятия решения голосов не хватило.

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