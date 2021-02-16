Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что увеличение родительской платы за питание в дошкольных учреждениях повысилось из-за роста минимальных зарплат и тарифов на электричество.

Об этом он сказал во вторник, 16 февраля, во время прямого эфира в социальных сетях, пишут НикВести.

Также мэр добавил, что за те деньги, которые родители платят за питание в детсадах, они бы не смогли прокормить детей дома.

— Во-первых, растут минимальные заработные платы. Более того, большинство плит нашего КОПе электрические (выросла цена на электроэнергию, — прим.). Поэтому или растут эти вещи и уменьшаются средства на питание. Или поднимаем цены на питание, чтобы оно осталось нормальным для наших детей. Я не думаю, что это большие средства — 140-200 гривен в месяц, чтобы ваш ребенок питался нормально. Думаю, за эти деньги трудно прокормить ребенка дома, качественно приготовить еду. Не думаю, что на этом стоит экономить, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях. Также до 70% увеличилась родительская плата в детсадах.

Отметим, что согласно решению исполкома № 1030 от 28 октября 2020 года, в дошкольных учреждениях стоимость питания в день теперь составляет в группах для детей:

общего типа — 29,50 грн в группах раннего возраста и 44,20 грн в группах дошкольного возраста;

с круглосуточным пребыванием — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста;

санаторного типа — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста.

В общеобразовательных учреждения стоимость питания в день составляет 14,20 грн для учеников 1-4 классов и 17 грн — для 5-11.

Ранее сообщалось, что управление образования Николаевского городского совета собирается потратить на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год 120,5 миллионов гривен.

Также исполком Николаевского городского совета принял решение с 2021 года увеличить финансирование для питания детей в учебных учреждениях города Николаева.