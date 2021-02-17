Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что городские больницы готовы принять 100 пациентов с коронавирусом из Ивано-Франковской области.

Как сообщил городской голова в Facebook, он уже уведомил о предложении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и главного санитарного врача Виктора Ляшко, который из-за ухудшения ситуации выехал в область.

Стоти отметить, что на сегоняшний день в больницах Ивано-Франковска почти не осталось мест для инфицированных коронавирусом.

— Почему 100 мест? В целом во Львове есть 1 300 коек, 217 из них сейчас заняты больными коронавирус. Посоветовавшись с врачами и осознавая, что мы не можем спрогнозировать то, что ждет нас, было принято решение о 100. Это тот дополнительный резерв, который можем предоставить без риска для львовских больных, - написал Андрей Садовый.

Он отметил, что есть еще вопросы касательно транспортировки пациентов, но решение проблемы будет решаться сообща.

Напомним, что Львовский областной совет призвал Владимира Зеленского вернуть Степану Бандере звание героя Украины, которое отобрал у него донецкий суд во времена Виктора Януковича.