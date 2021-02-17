Народные депутаты собрали 45 подписей, необходимых для представления в Конституционный суд об отмене решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом заявила заместитель председателя партии «Голос» Инна Совсун в комментарии Интерфакс-Украина.

По ее словам, под обращением подписались нардепы «Голоса», «Европейской солидарности» и несколько депутатов-мажоритарщиков. Обращение планируют подать с 22 февраля.

– В этом обращении мы призываем КС отменить постановление Рады о назначении Шкарлета министром из-за нарушения закона, который предусматривает личное голосование депутатов, — рассказала Совсун.

Ранее фракция «Голос» заявила, что считает назначение Сергея Шкарлета министром образования незаконным и будет обращаться в Конституционный суд.