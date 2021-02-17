Аркадий Корнацкий в день выборов президента в 2019 году

Народный депутат 8 созыва (2014-2019 гг.) Аркадий Корнацкий провозгласил себя главой Чаусянского сельского совета (село Чаусово-2), который по факту уже не существует, а его территории входят в Первомайскую городскую громаду.

Сельским головой Аркадий Корнацкий себя называет в «официальных» письмах, которые рассылает руководству района и области. Одно из таких писем он опубликовал на своем сайте «Порятунок села».

Новость на данном ресурсе гласит, что «Чаусянский сельский голова обратился к руководству района и области с просьбой спасти понтонный мост».

В письме на имя главы ОГА Виталия Кима и главы Первомайского райсовета Алеси Порхун Аркадий Корнацкий просит поспособствовать ремонту понтонного моста между селами Чаусово-1 и Чаусово-2. В письме он также похвалил «местное агропредприятие» ООО «Агрофирма Корнацких», собственником которого он является, указав, что фирма много лет занималась содержанием моста.

Отметим, что Чаусянский сельсовет, как юрлицо, находится в стадии ликвидации, поскольку осенью 2020 года он вошел в состав Первомайской городской громады.

Напомним, что в октябре 2020 года Аркадий Корнацкий проводил в Первомайском районе параллельные выборы. В Чаусово-2, не имея на то полномочий, работала избирательная комиссия, созданная во время местных выборов в 2015 году. Экс-нардеп не признает реформу децентрализации и на своем сайте заявлял, что в Чаусово-2 были назначены «единственные законные на всю страну выборы».

Также сообщалось, что в 2019 году ЦИК отказала на то время народному депутату Аркадию Корнацкому в регистрации кандидатом на внеочередных парламентских выборах. Позже суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его.

Также в 2019 году он баллотировался в президенты. В рамках предвыборной кампании Аркадий Корнацкий написал песню и напечатал ее за 877,5 тысячи гривен тиражом 1,1 миллиона экземпляров.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования экс-депутатом Верховной Рады Аркадием Корнацким 20 земельных участков в аннексированном Россией Крыму.