Сегодня, 18 февраля, в полицию Дании поступило сообщение, что в посольстве США в Копенгагене обнаружили подозрительный предмет. Правоохранители экстренно эвакуировали всех из здания диппредставительства.
Об этом сообщает CPH Post Online.
Как сообщается, инцидент произошел в районе Остербро. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, экстренные службы, включая специалистов по обезвреживанию бомб, а также несколько карет скорой помощи.
По информации издания, речь шла об обнаружении подозрительной бутылки, обернутой в изоленту. Специально оборудованный робот был использован для обследования находки. Однако позже оказалось, что вызов был ложным.
Напомним, в 2019 году во Франкфурте эвакуировали около 600 человек, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн.
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Сегодня, 18 февраля, в полицию Дании поступило сообщение, что в посольстве США в Копенгагене обнаружили подозрительный предмет. Правоохранители экстренно эвакуировали всех из здания диппредставительства.
Об этом сообщает CPH Post Online.
Как сообщается, инцидент произошел в районе Остербро. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, экстренные службы, включая специалистов по обезвреживанию бомб, а также несколько карет скорой помощи.
По информации издания, речь шла об обнаружении подозрительной бутылки, обернутой в изоленту. Специально оборудованный робот был использован для обследования находки. Однако позже оказалось, что вызов был ложным.
Напомним, в 2019 году во Франкфурте эвакуировали около 600 человек, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн.