В Украине с весны начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены на билеты будут расти на 2%.
Об этом в эфире Украинского радио заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, подорожание начнется с марта-апреля и будет продолжаться ежемесячно до конца года.
– Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки?... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом «Укрзалізниці», - заявил Криклий.
При этом министр отметил, что при покупке билетов заранее действует до 40% скидки.
Напомним, ранее «Укрзалізниця» предупреждала о временной приостановке продажи билетов.
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В Украине с весны начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены на билеты будут расти на 2%.
Об этом в эфире Украинского радио заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, подорожание начнется с марта-апреля и будет продолжаться ежемесячно до конца года.
– Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки?... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом «Укрзалізниці», - заявил Криклий.
При этом министр отметил, что при покупке билетов заранее действует до 40% скидки.
Напомним, ранее «Укрзалізниця» предупреждала о временной приостановке продажи билетов.