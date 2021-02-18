Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко убежден, что нынешняя власть разрушает «дела Майдана».

Об этом сообщает его пресс-служба на официальном сайте.

– Семь лет прошло с того трагического утра 18 февраля, трагических событий в Мариинском парке, когда Украина потеряла десятки своих лучших сыновей и дочерей. И через 7 лет судят не убийц, не тех, кто отдавал приказы на убийство украинцев, на уничтожение развития страны, ее пути в Европу, а тех, кого пытали и покушались на их жизнь. Почему так случилось? Потому что сейчас вернулся к власти Антимайдан. Когда люди Януковича и его соратника Портнова сегодня вошли во властные кабинеты. Как они туда попали? Как они получили контроль над правоохранительной и судебной системой? Усилиями Зеленского. Каким образом разрушается дело Майдана, когда по требованию Путина и указанию Зеленского из-под стражи освобождаются убийцы, сотрудники «Беркута» и отдаются Путину для того, чтобы разрушить дела Майдана? Это позиция нынешней власти,- заявил Петр Порошенко.

При этом он отметил, что является оптимистом.

– Я твердо верю и в Украину, и в украинский народ. Я твердо верю в сотрудничество с нашими партнерами в Европе и США, которые точно не потеряли веры в Украину и в украинцев, - сказал лидер партии «Европейская солидарность».

Как отмечается в сообщении, Петр Порошенко и Марина Порошенко вместе с семьями Героев Небесной сотни почтили память погибших майдановцев.

В мемориальных мероприятиях также приняли участие народные депутаты и депутаты Киевского горсовета, общественные активисты, участники Революции достоинства. Они возложили цветы и лампадки к памятному Кресту на Аллее Героев Небесной сотни.