Лоббисты американской компании «Finsbury Glover Hering» в 2021 году будут предоставлять консультации и поддержку партии «Слуга народа» за 50 тысяч долларов в месяц.

Об этом сообщают журналисты программы Схемы со ссылкой на сайт Министерства юстиции США, в котором обнародованы соответствующие документы.

Общественная организация «Центр трансатлантического взаимодействия и диалога", учредителями которой являются помощники двух нардепов из фракции «Слуга народа», в феврале подписала контракт с американской компанией «Finsbury Glover Hering».

Согласно ему, «Finsbury Glover Hering» должна будет «обеспечить правительственные отношения» и предоставлять «стратегическое консультирование и поддержку общественной организации и политической партии «Слуга народа» для содействия диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами и другими должностными лицами в США и международными организациями».

В договоре указано, что это также «может включать лоббирование, продвижение, подготовку и распространение информационных материалов».

Стоимость услуг лоббистов, согласно контракту, составляет 50 тысяч долларов в месяц, а сама сделка будет действовать до конца года – и в случае ее полного выполнения суммарно составит 550 тысяч долларов (более 15 миллионов гривен).

Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года и может быть продлен по соглашению сторон. Также общественная организация берет на себя все внеплановые расходы, связанные с транспортом, питанием, проживанием, организацией конференц-связи и тому подобное.

Стороны могут прекратить действие контракта через три месяца после его подписания без указания на то причин, письменно уведомив об этом за месяц до расторжения договора.

«Центр трансатлантической взаимодействия и диалога» создана за месяц до подписания контракта с американскими лоббистами – в конце декабря прошлого года. Как указано в договоре, обнародованном на сайте Минюста США, она финансируется «украинскими частными лицами и коммерческими структурами.

Учредители ОО – Павел Великоречанин и Станислав Костюченко. Это – помощники народных депутатов от «Слуги народа», соответственно – Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, которые являются членами парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики. Информации о другой деятельности этой общественной организации в публичном пространстве нет.

Организация зарегистрирована в Киеве, на улице Круглоуниверситетской, 7. Еще одним адресом организации в документах Минфина США указан конгрессно-выставочный центр «Парковый» в Киеве, который является офисом партии «Слуга народа».

Компания «Finsbury Glover Hering» образовалась в результате слияния трех компаний. Одну из них, «Glover Park Group», в 2007 году нанимал «Блок Юлии Тимошенко» (услуги лоббистов стоили БЮТ не менее 30 тысяч долларов), а в 2009 году – Грузия для налаживания контактов с конгрессменами США и помощи с позиционированием в СМИ, в частности, Михэила Саакашвили.

Журналисты обратились к народным депутатам Ткаченко и Шинкаренко с просьбой уточнить, кто профинансировал привлечения американских лоббистов для партии «Слуга народа».