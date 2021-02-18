Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила назначение новых экспертиз в деле о выводе средств из ПриватБанке необходимостью установить состав преступления.

Об этом она сказала во время отчета в Верховной раде, пишет TheБабель.

— Экспертизу невозможно не проводить, поскольку экспертиза — это именно тот документ, который устанавливает убытки. Тут должен быть состав преступления. Поэтому мы двигаемся исключительно по закону, – сказала она.

Ирина Венедиктова напомнила, что она, как прокурор, вошла в дело ПриватБанка 11 января, а также то, что не имеет ни одного специального субъекта в этом процессе, поэтому блокировать дело не может.

Напомним, что государственный Приватбанк получил право на возврат 247 автозаправочных станций так называемой группы «Приват» олигарха Игоря Коломойского.