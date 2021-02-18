Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что в стране одобрили применение вакцин против коронавируса компаний «Спутник V», AstraZeneca и Pfizer. Вакцинация запланирована на начало марта.

Об этом сообщают «Новости-Армении».

— Профессиональная комиссия одобрила применение AstraZeneca, Pfizer и «Спутник V». По Pfizer есть вопросы, связанные с температурным режимом, которые необходимо обеспечить, - сказала Анаит Аванесян.

По ее словам, в первую очередь будут делать прививки людям, которые входят в группу риска.

— Это лица старше 65 лет, медработники, хронические больные, бенефициарии и сотрудники закрытых учреждений и прочие. На данный момент дети в программу вакцинации не входят, - сказала Анаит Аванесян.

Напомним, что Президента Армении Армена Саркисяна госпитализировали в Лондоне с новым штаммом COVID-19. Коронавирусная болезнь у него протекает в тяжелой форме.