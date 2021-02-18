В Черновицкой области рекомендовали перевести все школы на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС по рекомендации Министерства образования и науки Украины.

По словам главного санитарного врача области Натальи Гопко, количество больных коронавирусом детей выросло с 3% до 8%. По состоянию на 17 февраля COVID-19 болеют 233 школьника, 152 педагога и 28 технических работников.

— Это незначительный рост, однако дети приносят болезнь в семью. 85% больных сейчас в семьях, где дети посещают учебные заведения, - сказала она.

В то же время в Черновицком городском совете заявили, что школы продолжат работать в обычном режиме. Городская комиссия ТЭБ и ЧС не планирует пересматривать решение в ближайшее время, рассказал ИА АСС заместитель мэра Юрий Лесюк.

— Заседание городской комиссии состоялось в понедельник, мы приняли решение, как учатся школы города. Сейчас все остается без изменений. Ждем постановление Кабинета министров по зонированию. Если Черновицкая область окажется в красной зоне, а, к сожалению, это очень вероятно, то будем принимать решение о дальнейших действиях, - сказал он.

В Черновицкой области за минувшие сутки выявили 436 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в регионе приближается к 50 тысячам. 942 пациента умерли от осложнений болезни.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.