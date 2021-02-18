В Первомайском райотделе полиции начали проверку по факту действий экс-нардепа Аркадия Корнацкого, который назвал себя главой Чаусянского сельсовета и рассылает должностным лицам письма, где подписывает себя сельским головой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В полиции отметили, что по данному факту зарегистрировали информацию в Едином журнале учета и начали проверку.

Как сообщалось, народный депутат 8 созыва (2014-2019 гг.) Аркадий Корнацкий провозгласил себя главой Чаусянского сельского совета (село Чаусово-2), который по факту уже не существует, а его территории входят в Первомайскую городскую громаду.

Сельским головой Аркадий Корнацкий себя называет в «официальных» письмах, которые рассылает руководству района и области.

Народный депутат по 132 округу Николаевской области от партии «Слуга народа» Максим Дырдин сообщил, что направит депутатское обращение относительно действий экс-нардепа Аркадия Корнацкого, который провозгласил себя главой несуществующего сельсовета.