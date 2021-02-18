Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что строительство подземного переезда в Корабельном районе начнется в 2021 году.

Как сообщается на сайте Николаевского горсовета, об этом он рассказал после рабочей встречи с представителями бизнеса.

По его словам, планируется строительство двухуровневой транспортной развязки с тоннелем на четыре полосы на пересечении проспекта Богоявленского и железнодорожных путей «Укрзалізниці».

Отмечается, что подземный тоннель в Корабельном районе помогут построить компания из Катара QTerminals и Николаевский порт «Ника-Тера», а заказчиком проекта новой развязки будет Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета.

— Строительство новой развязки позволит частично решить транспортные проблемы города. Сегодня этот переезд — настоящий «транспортный тромб». Он проектировался еще при Союзе, без учета сегодняшних нагрузок. Так что проблема этого транспортного узла не решена, возникают огромные пробки. Это препятствует нормальной жизни николаевцев. Очень важно грамотно, шаг за шагом, решать логистические проблемы города. Я искренне благодарен бизнесу за поддержку в реализации этого проекта, - сказал Александр Сенкевич.

В проекте также будут предусмотрены благоустройство прилегающей территории с комфортной пешеходной зоной и система отвода атмосферных осадков, поверхностных и талых вод.

Кроме этого, мэр рассказал, что строительство тоннеля не повлияет на привычный ритм жизни города и пройдет без остановки движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Николаеве под железнодорожными путями планируют построить тоннель, по которому грузовики будут въезжать на территорию морского специализированного порта «Ольвия».

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подземный тоннель в Корабельном районе поможет построить компания из Катара QTerminals.