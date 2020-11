Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что компания из Катара QTerminals поможет построить в Корабельном районе подземный тоннель.

Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсетях во вторник, 3 ноября, пишут НикВести.

В частности, городской голова рассказал, что у него состоялась встреча с генеральным директором компании QTerminals, победившей в конкурсе на концессию порта «Ольвия», Невиллом Биссеттом, на которой они обсудили возможность строительства подземного переезда в Корабельном районе.

— У нас была компания QTerminals. Сегодня (3 ноября, - прим.) мы общались с генеральным директором QTerminals Невиллом Биссеттом, который приехал из-за границы. Мы обсудили вопросы по развитию, скажем так, инфраструктуры; обсудили вопрос строительства подземного тоннеля. Я сказал, что жители Николаева не верят в строительство тоннеля, а он сказал, что верит и думает, что это можно спокойно сделать. Хочу напомнить вам, что в месте железнодорожного переезда в Корабельном районе будет обустроен подземный переезд, в том числе, увеличится количество железнодорожных веток до двух. Мы вели разговор с ним на английском. Я сказал: «A lot of people in Nikolaev think that it is impossible», что означает: люди думаю, что это невозможно. Он сказал очень хорошую фразу: «Impossible is the same I’m possible» — «невозможно» пишется на английском как «я являюсь возможностью». Он сказал, что верит в реализацию этого проекта и мы будем реализовывать его совместно с QTerminals и Министерством инфраструктуры Украины, - сказал Александр Сенкевич.