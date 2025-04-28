Депутати міськради Миколаєва заслухали з голоса зміни до бюджету на пів мільярда й проголосували майже без обговорень

Будівля Миколаївської міської ради, фото «МикВісті»

Депутати міської ради розподілили додаткових 520 мільйонів гривень витрат бюджету Миколаєва на 2025 рік.

Відповідне рішення вони ухвалили на онлайн-засіданні сесії Миколаївської міської ради 24 квітня, пишуть «МикВісті».

Згідно порівняльної таблиці до проєкту рішення, видатки бюджету розвитку Миколаєва збільшили з 1,18 мільярда гривень до 1,70 мільярда гривень — тобто на 520 мільйонів гривень.

Скриншот порівняльної таблиці до проєкту рішення про внесення змін до бюджету Миколаєва на 2025 рік

Однак загалом видатки бюджету Миколаєва пропонували збільшити на загальну суму 802,8 мільйона гривень, зокрема: 279,7 мільйонів гривень — видатки загального фонду та 523 мільйона гривень — видатки бюджету розвитку.

— У цьому рішенні враховані розпорядження міського голови щодо надходження субвенцій, що надійшли у міжсесійний період, перерозподіл коштів між головними розпорядниками бюджетних коштів та розподіл вільного залишку, – пояснила директорка департаменту фінансів міської ради Віра Святелик.

У проєкті рішення вказано, що в міжсесійний період до бюджету Миколаєва надійшли такі субвенції:

субвенція з держбюджету на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Проєкт розвитку міської інфраструктури — 2» в сумі 10,1 мільйона гривень;

субвенція з державного бюджету на облаштування укриттів у навчальних закладах, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою в сумі 31,1 мільйона гривень;

додатково виділені обсяги інших дотацій з місцевого бюджету в сумі 34,1 тисячі гривень;

збільшені заплановані обсяги субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на 1,7 мільйона гривень;

додатково виділена субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 6,8 мільйона гривень;

додатково виділена субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в сумі 3,1 мільйона гривень.

Внесені наступні зміни до бюджетних асигнувань головних розпорядників коштів бюджету:

виконавчий комітет Миколаївської міської ради — збільшено на загальну суму 355,2 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків виконавчого комітету 9,6 мільйона гривень;

— збільшено на загальну суму 355,2 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків виконавчого комітету 9,6 мільйона гривень; управління освіти — збільшено на загальну суму 50,4 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків управління 4 мільйона гривень;

— збільшено на загальну суму 50,4 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків управління 4 мільйона гривень; управління охорони здоров’я — збільшено на загальну суму 20,8 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків управління 7,6 мільйонів гривень;

— збільшено на загальну суму 20,8 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків управління 7,6 мільйонів гривень; департамент праці та соціального захисту населення — збільшено по загальному фонду на суму 25,2 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків загального фонду департаменту 2,5 мільйона гривень;

— збільшено по загальному фонду на суму 25,2 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків загального фонду департаменту 2,5 мільйона гривень; управління з питань культури та охорони культурної спадщини — збільшено на загальну суму 7 мільйонів гривень;

— збільшено на загальну суму 7 мільйонів гривень; управління у справах фізичної культури і спорту — збільшено на загальну суму 14,7 мільйона гривень;

— збільшено на загальну суму 14,7 мільйона гривень; департамент ЖКГ — збільшено на загальну суму 122,3 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків департаменту 9 мільйонів гривень;

— збільшено на загальну суму 122,3 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків департаменту 9 мільйонів гривень; департамент енергетики — збільшено на загальну суму 10 мільйонів гривень;

— збільшено на загальну суму 10 мільйонів гривень; управління капітального будівництва — збільшено на загальну суму 148,5 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків управління 12,2 мільйона гривень;

— збільшено на загальну суму 148,5 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків управління 12,2 мільйона гривень; управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення — збільшено по спеціальному фонду бюджету на суму 3,7 мільйона гривень;

— збільшено по спеціальному фонду бюджету на суму 3,7 мільйона гривень; управління комунального майна – збільшені видатки загального фонду на суму 94 тисячі гривень;

– збільшені видатки загального фонду на суму 94 тисячі гривень; департамент з надання адміністративних послуг — збільшено по загальному фонду бюджету на суму 3,3 мільйона гривень;

— збільшено по загальному фонду бюджету на суму 3,3 мільйона гривень; адміністрація Заводського району — збільшено на загальну суму 11,9 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків загального фонду адміністрації 7 тисяч гривень;

— збільшено на загальну суму 11,9 мільйона гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків загального фонду адміністрації 7 тисяч гривень; адміністрація Корабельного району — збільшено на загальну суму 11,4 мільйона гривень;

— збільшено на загальну суму 11,4 мільйона гривень; адміністрація Інгульського району — збільшено по загальному фонду на суму 11 мільйонів гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків адміністрації 1,9 мільйона гривень;

— збільшено по загальному фонду на суму 11 мільйонів гривень. Перерозподілено в межах затверджених видатків адміністрації 1,9 мільйона гривень; адміністрація Центрального району — збільшено по загальному фонду на суму 11 мільйонів гривень.

Під час сесії голова бюджетної комісії, депутат міської ради Федір Панченко поцікавився, чи внесли у запропоновані зміни до бюджету Миколаєва пропозиції комісії з питань бюджету. Віра Святелик уточнила, що їх не враховано у запропонованому депутатам проєкті рішення.

Після чого Федір Панченко біля 10 хвилин зачитував ці пропозиції за статтями витрат. Загалом ними депутатам пропонували:

зменшити видатки загального фонду бюджету на 30,9 мільйона гривень за одними статьями та збільшити їх на 48,1 мільйона гривень за іншими статьями. Загалом йдеться про такі статті витрат як туризм, житлово-комунальне господарство, благоустрій міста, утримання доріг, поліпшення якості води, а також ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

на 30,9 мільйона гривень за одними статьями та їх на 48,1 мільйона гривень за іншими статьями. Загалом йдеться про такі статті витрат як туризм, житлово-комунальне господарство, благоустрій міста, утримання доріг, поліпшення якості води, а також ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. зменшити видатки бюджету розвитку на 47 мільйонів гривень за одними статьями та збільшити їх на 4,5 мільйона гривень за іншими статьями. Загалом йдеться про такі статті витрат як туризм, житлово-комунальне господарство, освіта, медична допомога, благоустрій міста, утримання доріг, поліпшення якості води, а також ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

Федір Панченко зачитує пропозиції бюджетної комісії до проєкту рішення про внесення змін до бюджету Миколаєва на 2025 рік, скриншот

Водночас, згідно рекомендації бюджетної комісії, депутатам пропонували залишити нерозподіленим 30 мільйонів гривень вільного залишку бюджету, що склався станом на 1 січня 2025 року.

Депутатка міської ради, голова постійної комісії ради з питань гласності, законності та депутатської етики Олена Кісельова обурилася тому, що депутати не мали змоги ані вивчити зміни до бюджету Миколаєва на 2025 рік, ані рекомендації бюджетною комісії, оскільки їх зачитали лише на сесії міської ради за декілька хвилин до голосування.

— Я навіть не знаю. Було «зрозуміло», а стало «ще зрозуміліше» за що нам голосувати. Як сприймати це на слух я навіть не знаю. Мені б хотілось побачити порівняльну таблицю, що і звідки знялося і куди направлялось. Як бути у такій ситуації? Вона і смішна і грішна, — зауважила Олена Кісельова.

Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що за таких умов у кожного депутата міської ради є вибір: голосувати «за», «проти» або утриматись від голосування.

Після чого він поставив на голосування проєкт рішення про внесення змін до бюджету Миколаєва на 2025 рік разом з зачитаними на сесії рекомендаціями бюджетної комісії.

У підсумку депутати ухвалили зміни до бюджету — «за» проголосували 29 депутатів, «проти» — 0, ще 2 депутата утримались.

Нагадаємо, з міського бюджету виділили 50 мільйонів гривень на погашення кредиту комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» перед Світовим банком.