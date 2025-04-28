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Свердловина не працює: у Снігурівці невідомі вкрали спецобладнання

Стан свердловини після викрадення спецобладнання. Фото: Іван КухтаСтан свердловини після викрадення спецобладнання. Фото: Іван Кухта

Сьогодні, 28 квітня, у Снігурівці не працює свердловина №102, на якій невідомі викрали спеціалізоване електрообладнання — частотний перетворювач напруги. 

Як повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, влітку потужностей інших свердловин може не вистачити аби забезпечити водою стару частину міста.

— Це спеціалізоване електрообладнання, без якого свердловина наразі не може функціонувати. Свердловина №102 є резервною і має критичне значення для нашого міста. У разі збільшення споживання води в літній період, наявних потужностей свердловин №105 і №107 може бути недостатньо для повного забезпечення потреб старої частини міста. Ми ризикуємо залишитися без достатнього водопостачання в найвідповідальніший момент, — повідомив Іван Кухта

Стан свердловини після викрадення спецобладнання. Фото: Іван КухтаСтан свердловини після викрадення спецобладнання. Фото: Іван Кухта
Стан свердловини після викрадення спецобладнання. Фото: Іван КухтаСтан свердловини після викрадення спецобладнання. Фото: Іван Кухта

Зазначається, що керівництво КП «Снігурівський комунальник» вже звернулося до правоохоронних органів. Влада наголошує, що викрадене обладнання неможливо використати у побуті чи здати на металобрухт.

—  Викрадено дуже специфічне обладнання, яке неможливо використати в побуті, здати на метал чи продати — це свідчить про зухвалість та безвідповідальність злочинців. Звертаємось до мешканців: якщо вам стала відома будь-яка інформація щодо цієї крадіжки — негайно повідомляйте правоохоронців, — зазначив начальник Снігурівської МВА.

Нагадаємо, що у Снігурівці реалізують проєкт з модернізації системи водопостачання, який  проєкт підтримав українсько-нідерландський благодійний фонд Lifeline Ukraine.

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