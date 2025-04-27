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У Снігурівці модернізують системи водопостачання

У Снігурівці модернізують системи водопостачання. Фото: Telegram-канал Івана КухтиУ Снігурівці модернізують системи водопостачання. Фото: Telegram-канал Івана Кухти

У Снігурівці реалізують проєкт з модернізації системи водопостачання, який  проєкт підтримав українсько-нідерландський благодійний фонд Lifeline Ukraine.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Представники фонду завітали у місто та ознайомилися із процесом забезпечення комунального підприємства «Снігурівський комунальник» водопровідними трубами, а також оглянули завершення робіт із заміни труб водогону по вулиці Центральній.

Також за словами Івана Кухти, засновник і голова правління українсько-нідерландського благодійного фонду «Lifeline Ukraine» Йерун Кеттінг разом з головою благодійного фонду Ольгою Краско оглянули кілька свердловин, які в перспективі будуть оснащені сучасними блоками безперебійного живлення на основі сонячних панелей та встановлення водонапірної башти Рожновського в мікрорайоні «Лісорозплідник», що дозволить підвищити надійність водопостачання.

У Снігурівці модернізують системи водопостачання. Фото: Telegram-канал Івана КухтиУ Снігурівці модернізують системи водопостачання. Фото: Telegram-канал Івана Кухти
У Снігурівці модернізують системи водопостачання. Фото: Telegram-канал Івана КухтиУ Снігурівці модернізують системи водопостачання. Фото: Telegram-канал Івана Кухти
У Снігурівці модернізують системи водопостачання. Фото: Telegram-канал Івана КухтиУ Снігурівці модернізують системи водопостачання. Фото: Telegram-канал Івана Кухти

У Снігурівці на Миколаївщині на місці зруйнованої внаслідок бойових дій музичної школи будують Центр надання адміністративних послуг.

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