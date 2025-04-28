На Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліцейських: один загинув, 3 — у лікарні

Загиблий поліцейський Максим Рижко. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині загинув поліцейський, який прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, чоловік дістав гранату та кинув у них.

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, через вибуху четверо поліцейських отримали поранення. 21-річний поліцейський Максим Рижко помер від отриманих травм під час надання медичної допомоги. Ще троє правоохоронців госпіталізовані з різними травмами. Чоловіка, який кинув гранату, затримали, йому загрожує довічне ув'язнення.

Слідчі дії на місці інциденту. Фото: Нацполіція Слідчі дії на місці інциденту. Фото: Нацполіція Слідчі дії на місці інциденту. Фото: Нацполіція

Він зазначив, що нещодавно Максим став батьком.

«Донька дізнається про його героїчний вчинок через роки… Для усіх скептиків, які вважають, що потрібно відправити усю поліцію на фронт — поставте собі питання «А що, як таке станеться з моєю близькою людиною чи зі мною?». До кого ви звернетесь за захистом», — написав Іван Вигівський.

Слідчі дії на місці інциденту. Фото: Нацполіція Слідчі дії на місці інциденту. Фото: Нацполіція Слідчі дії на місці інциденту. Фото: Нацполіція

Голова Нацполіції закликав не забувати, що поліція щодня стикається з небезпекою, реагуючи на тисячі викликів, і несе відповідальність за захист громадян як у тилу, так і на передовій.

«У людей чимало зброї на руках, ми не можемо передбачити, де станеться біда. Але ми точно будемо реагувати першими. Щодня ми опрацьовуємо тисячі подібних викликів, але ніхто не знає, що чекає поліцейських на місці. Ми готові до усього, і ціною власного життя захищаємо наших громадян як у тилу, так і на передовій. Озброєного нападника одразу ж затримано. Але це не поверне життя нашому колезі», — зазначив голова Нацполіції.

Нагадаємо, що у селі Веселинове Миколаївської області невідомий кинув гранату на подвір’я будинку 52-річного місцевого мешканця, яка вибухнула та пошкодила трактор.