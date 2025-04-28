Сєнкевич нагадав депутатам, що каденція міської ради Миколаєва спливає через 6 місяців

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадав депутатам міської ради, що термін роботи їх каденції завершується через пів року.

Про це він згадав під час обговорення приватизації комунального майна на онлайн-сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Зокрема депутат Артем Ільюк запропонував міському голову прописати в проєкті рішення, що всі гроші з продажі обʼєктів підуть на підтримку армії. На що міський голова відповів, що дане рішення може бути вирішено сесію.

— В першу чергу, головна роль депутатів Миколаївської міської ради, як і будь-яких депутатів, які представляють органи місцевого самоврядування, це управління активів, до яких належать бюджет, комунальне майно, земля. Всі ці рішення, які стосуються цих питань, вирішуються сесією. Ми з вами можемо прийняти таке рішення. Я вважаю його сьогодні логічним і, скажімо, доречним вчасно. Ми можемо це зробити, ми можемо навіть прописати це в проєкті рішення, якщо ви не полягаєте, чи бачите в цьому потребу, — сказав мер.

Водночас він зауважив, що процес приватизації тривалий, і реалізувати всі об'єкти до завершення каденції депутатський корпус може не встигнути.

— Ми будемо проводити окрему оцінку цього майна, підготовку на аукціон, проведення аукціонів. Хочу нагадати вам, колеги, що наша з вами каденція спливає в листопаді цього року. Якщо буде закінчена війна, я маю на увазі, що ми обмежені часом. І може так статися, що велика кількість цих об'єктів не буде реалізована, — нагадав Олександр Сєнкевич.

На підтвердження цього в.о. обовʼязків начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова зазначила, що за наявності всіх необхідних документів на об’єкт його реалізація може зайняти від 1,5 до 2 місяців, а приватизація усіх 114 обʼєктів займе до пів року часу.

Нагадаємо, що у підсумку обговорення цього питання депутати міськради провалили голосування за продаж через аукціон 114 об’єктів комунального майна.